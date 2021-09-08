08.09.2021 (08:00)
Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
С помощью расчетов комплексов беспилотной авиации (БПЛА) «Элерон-3», планируется провести разведку местности, а при обнаружении условного противника расчеты самоходных артиллерийских установок нанесут сосредоточенные удары по надводным целям, имитирующим малые десантные корабли условного противника.
Корректировка огня расчётов самоходных артиллерийских установок также будет осуществляться с помощью современных беспилотных летательных аппаратов.
На заключительном этапе учения экипажи танков Т-72Б, и расчеты САУ «Гиацинт» выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника.
Всего к тактическому учению по противодесантной обороне привлечено более 500 военнослужащих армейского корпуса ВВО и задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.