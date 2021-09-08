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08.09.2021 (07:15)

Парад бронетанкового вооружения покажут гостям акции «Броня Танкограда-2021» на полигоне в Челябинского области

Парад бронетанкового вооружения покажут посетителям Уральского танкового фестиваля «Броня Танкограда-2021» в ходе торжественной церемонии открытия, которая пройдет 11 сентября на 255 межвидовом полигоне Центрального военного округа в Челябинской области.

Движение колонны бронетехники воссоздаст непрерывную картину становления отечественного танкостроения от образцов времен Великой Отечественной войны до современных боевых машин, стоящих на вооружении подразделений ЦВО. В параде примут участие знаменитые «тридцатьчетверки», тяжелые танки ИС и КВ, а также противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 «Зверобой», наводившие ужас на танковые дивизии Вермахт и советский легкий танк Т-60. Современные боевые машины российской армии на параде будут представлены бронетранспортерами БТР-80, БТР-82АМ, танками Т-72Б3М.

Также в торжественном прохождении примут участие первые советские серийные разведывательно-дозорные автомобили БА-64 и ставшие в годы Великой Отечественной войны артиллерийскими тягачами трактора С-65 «Сталинец».

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Танковые войска , Центральный военный округ
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