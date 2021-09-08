08.09.2021 (07:30)

Подводное вождение освоили уральские танкисты на вододроме в Свердловской области

Более 200 курсантов окружного учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Дня танкиста освоили подводное вождение танков на вододроме в Свердловской области.

В ходе преодоления водной преграды экипажи погружались на глубину до 3,5 метров и пересекали водоем шириной около 200 метров. В условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли танками по специальным приборам – гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения боевых машин под водой. Кроме того, курсанты учебного центра отработали действия по эвакуации личного состава и техники случае затопления танка.

Для допуска к подводному вождению танкисты прошли курс легководолазной подготовки, в ходе которого на специальном затапливаемом макете танка отработали нормативы по использованию изолирующего противогаза и покиданию боевой машины при остановке двигателя.

Окружной учебный центр ЦВО является крупнейшим в Вооруженных Силах Российской Федерации учебным заведением по подготовке младших специалистов для общевойсковых подразделений. На вооружении Центра находятся танками Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

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