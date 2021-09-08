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08.09.2021 (07:00)

В Забайкалье стартовал третий этап конкурса на лучшего старшину ВВО

В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, стартовал третий этап конкурса «Лучший старшина подразделения ВС РФ».

В начале конкурса состоялся строевой смотр, сдача элементов строевой подготовки,   в ходе которой  особое внимание было уделено знанию правил ношения военной формы одежды, а также проведена оценка судейской коллегией теоретических знаний конкурсантов.

В основной части соревнований пройдут военно-профессиональная эстафета и  контрольные занятия по физической подготовке.

Помимо этого, будут организованы инструкторско-методические и показные занятия, на которых будут рассмотрены вопросы организации и ведения ротного хозяйства, питания военнослужащих, организации и ведения служебной документации, порядка банно-прачечного обслуживания, а также выполнения требований противопожарной безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы
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