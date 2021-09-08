08.09.2021 (06:30)

Огнеборцы ВВО лидируют после первого этапа чемпионата ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Всего в соревновании принимают участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны, Управления коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвует команда представителей МЧС России.

Пожарная эстафета является самой эффектной и зрелищной из дисциплин пожарно-спасательного спорта. Спортсмены с эстафетой (пожарный ствол) в руках проходят четыре этапа по 100 метров каждый.

На первом этапе спортсмен поднимается на крышу домика при помощи лестницы-палки, на втором этапе преодолевает забор, высотой 2 м. На третьем этапе, подхватив рукава и пробежав по бревну (буму), спортсмен присоединяет рукава к разветвлению, прокладывает рукавную линию. Четвертый этап оканчивается зрелищным действием – участник огнетушителем тушит горящую в противне жидкость, состоящую из воды, осветительного керосина и автомобильного бензина, при этом оставлять огнетушитель в противне запрещается. Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник может использовать запасной.

Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по пожарно-спасательному спорту завершится торжественным закрытием и награждением победителей и призеров 10 сентября.

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