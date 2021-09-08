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08.09.2021 (06:00)

Масштабное учение артиллерии ВВО с боевой стрельбой «Гиацинтов» завершилось в Амурской области

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), завершили масштабное учение на полигоне «Трехречье», дислоцированном в Амурской области.

Разведывательный отряд, скрытно совершив марш в тыл условного противника, на расстояние около 30 километров, обнаружили узлы связи, склады с боеприпасами и горючим условного противника.

Далее расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан»  ретранслировал передаваемый разведчиками радиосигнал от радиостанций системы «Азарт» с координатами целей на командный пункт артиллерийского соединения. Используя возможность БПЛА «Орлан» выполнять видеонаблюдение с высоты несколько тысяч метров, при этом оставаясь незамеченным,  разведчики  подтвердили точность  координат целей.

Несколькими  залпами из 152 мм орудий «Гиацинт» артиллеристы уничтожили все указанные мишени. Благодаря визуальному наблюдению за целями с беспилотного летательного аппарата  производилась корректировка артиллерийского огня.

Расчеты орудий «Гиацинт», в целях уклонения от ответного артиллерийского удара, выполнили контрбатарейное маневрирование. Все нормативы военнослужащими отработаны с двукратным запасом по отводимому на их выполнение  времени.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ
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