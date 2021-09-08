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08.09.2021 (05:30)

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО перехватили воздушные цели в ходе летно-тактического учения (ЛТУ) в Забайкалье

Летчики авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, на многоцелевых истребителях Су-30СМ перехватили воздушные цели в ходе одного из этапов летно-тактического учения (ЛТУ).

По легенде учения дежурными силами объединения противовоздушной обороны были обнаружены самолеты-разведчики условного противника, которые приближались к зоне ответственности на высоте свыше 6 тысяч метров, не отвечая на запросы диспетчерских служб.

Пара экипажей из состава дежурных сил выполнила взлет по команде «Воздух!» с аэродрома «Домна» и отработала перехват целей и их условное уничтожение.

Помимо этого, в ходе учения летчики осуществили ряд тактических приемов по противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработке слаженности действий при нанесении удара по одиночным и групповым целям.

Также экипажи самолётов отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах. Все элементы учения проводились лётчиками как одиночно, так и в составе пар и звеньев. Инженерно-технический состав при проведении учения выполнил нормативы по предполётной подготовке самолётов.

В учении принимает участие свыше 400 военнослужащих, задействовано более 50 единиц военной специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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