08.09.2021 (04:00)

Свыше 3 тыс. военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в тренировке по РХБ защите

С военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, состоялась комплексная тренировка по РХБ защите.

Во всех воинских частях военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты были выполнены специальные задачи по РХБ контролю и разведке условно зараженных районов, отбору проб грунта, воды и растительности с определением и идентификацией учебных отравляющих веществ в окружающей среде. Повсеместно были осуществлены задачи по специальной обработке местности, вооружения и военной техники, а также применению средств коллективной и индивидуальной защиты.

В ходе практических тренировок с личным составом по защите от оружия массового поражения особое внимание было уделено выполнению нормативов по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания, использованию приборов химической разведки, а также индивидуальных дозиметров.

Также, в рамках «Единого дня РХБ защиты» военнослужащие выполнили учебную дегазацию стрелкового оружия.

Всего в тренировке приняло участие свыше 3 тысяч военнослужащих, было задействовано около 200 единиц специальной техники и вооружения.

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