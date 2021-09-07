07.09.2021 (21:30)

В Самаре открыли чемпионат Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью

Начиная с 8 сентября по 10 сентября включительно, на объектах самарского филиала ЦСКА пройдут соревнования по регламенту летнего троеборья: стрельба из табельного ПМ, плавание и бег. В турнире участвует 91 военнослужащий в составе 9 команд, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил: ЦВО, ВВО, ЗВО, ЮВО, Северный флот, ВКС, РВСН, ВДВ, и 12-е ГУ МО РФ.

Этапы чемпионата пройдут в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный». Организацию и судейство осуществляют специалисты самарского филиала ЦСКА, ЦВО, а также приглашенные судьи.

На этапе «Стрельба» спортсмены выполняют упражнение ПМ-1 (2,3) в соответствии с возрастными группами. На этапе «Плавание» армейцы преодолевают дистанции в 100, 200 и 300 м вольным стилем, на этапе «Бег» - дистанции в 1000, 2000 и 3000 м.

Открыл чемпионат начальник филиала Роман Махонин.

«Рад приветствовать вас на объектах Центрального спортивного клуба Армии в городе Самара - в универсальном спортивном комплексе «Стара-Загора», в 25-метровом тире и нашем бассейне «Плавательный». В этом году мы провели здесь ремонт и улучшили качество воды. Уверен, что чемпионат пройдет в комфортных условиях, на высоком уровне и позволит в конкурентной борьбе выявить сильнейших. Бегите и плывите быстро, стреляйте метко! Желаю вам уверенных стартов и красивых побед.! – добавил руководитель филиала.»

От имени командования Самарского гарнизона новых достижений и побед атлетам-военнослужащим пожелал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона, заслуженный работник культуры РФ, полковник запаса Александр Назаренко.

От имени судейской коллегии и организаторов соревнований его участников напутствовал главный судья турнира, инструктор-методист учебно-спортивного отделения самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов: «Желаю спортсменам подтвердить высокое реноме Мастеров спорта, а тем, кто еще не выполнил – выполнить норматив и пусть сильнейшие взойдут на пьедестал почета! Желаю вам побеждать за Россию!»

Далее эстафетная палочка торжества перешла к юным парашютистам - воспитанникам спортивной школы самарского филиала ЦСКА. На открытии чемпионата директор спортшколы Ольга Некрашевич и председатель Федерации парашютного спорта Самарской области Дмитрий Бочкарев вручили им зачетные классификационные книжки. Каждому присвоен третий спортивный разряд за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации на 2018-2021 годы по виду спорта «Парашютный спорт». За год обучения ребята усердно овладевали «парашютной наукой», показали отличные результаты и, главное, совершили каждый от 4 до 16 прыжков!

Среди девушек наибольшее число выходов в небо – 16 - сделала Ксения Бабаева. Девушка поделилась с пресс-центром ЦСКА/Самара эмоциями после вручения зачетных книжек:

«Я не пропустила ни одного занятия, ни одного прыжка, потому что хочу выйти на другой уровень в этом виде спорта. Первые 2-3 прыжка было очень страшно, а потом страх прошел и стало очень интересно. Получать первый документ, доказывающий, что ты настоящий парашютист, среди офицеров - Мастеров спорта очень волнительно и здорово!»

За плечами еще одного юного парашютиста Александра Макарова 15 прыжков: «Занимаюсь год, очень старался не пропускать, потому что парашютизм – это очень увлекательно и полезно: развивается мышление и физические показатели, укрепляется характер. Я стал более уверенным и смелым, не боюсь выйти из вертолета первым. Рад, что получил свою первую разрядную книжку именно в день открытия чемпионата Вооруженных Сил, увидел серьезных спортсменов, а парад команд-участников – это очень красиво!» - добавил армеец.

Добавим, что победители чемпионата войдут в сборную Вооруженных сил РФ для участия в армейских соревнованиях вышестоящего уровня, запланированных на 2022 год.

Чемпионат завершится 10 сентября: закрытие и награждение победителей пройдет на стадионе УСК «Стара-Загора».

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