07.09.2021 (21:15)

В Краснодарском крае стартовал Кубок Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

В поселке Агой (Краснодарский край) стартовал Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, посвященный Заслуженному тренеру России Э.А.Эскендерову. В соревновании принимают участие 25 спортсменов Центрального спортивного клуба Армии.

Всего в соревнованиях Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, посвященного Заслуженному тренеру России Э.А.Эскендерову, принимают участие 138 спортсменов, представляющих 8 команд – ВВО, ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВКС, ВДВ, ЦСКА, ДОСААФ, ФПС России.

В составе команды Центрального спортивного клуба Армии выступят все сильнейшие парашютисты - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс.

Среди них старший прапорщик Елена Лактионова, Любовь Екшикеева (на ее счету более 18 000 прыжков), старший лейтенант Дмитрий Максимов, капитан Евгения Фурман, Дмитрий Ярый и другие не менее титулованные и прославленные армейские спортсмены.

Награды Кубка ВС РФ будут разыграны в трёх упражнениях: точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика.

Победители и призеры будут определены 15 сентября.

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