07.09.2021 (21:00)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении проведена первая совместная тренировка российских и белорусских десантников в рамках тактико-специального учения

В ходе первого дня совместного учения десантниками из России и Белоруссии были отработаны вопросы действий сводных подразделений при выполнении доразведки на незнакомой местности. Военнослужащие тренировались в выработке общего решения для выполнения специальных задач, отработали маскировку техники и ведение разведки на открытой местности и в лесу.

После курса предпрыжковой подготовки разведчикам из двух стран предстоит провести тренировку по совместному десантированию из самолетов АН-2. В заключении пройдет уничтожение выявленных объектов условного противника, с проведением практических боевых стрельб на полигоне «Песочное» в Ярославской области.

В совместном учении задействовано порядка 40 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

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