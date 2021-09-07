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07.09.2021 (20:15)

Участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» из Мексики впечатлил музей «Дорога памяти»

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и мультимедийный музей «Дорога памяти» поразили музыкантов военного оркестра из Мексики – участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщил руководитель коллектива Исраэль Хименас Сеговия.

«Больше всего произвел впечатление парк «Патриот», Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти». Мы увидели все страдания, через которые прошел русский народ, и нас сильно поразило, каким образом россияне защищали свою землю, свой дом. На нас это произвело сильное впечатление», — сказал он.

Музыканты из Мексики, образцово-показательный оркестр ВС Белоруссии и оркестр курсантов Военного университета Минобороны России выступили на церемонии закрытия Армейских международных игр в парке «Патриот».

Программа мексиканского оркестра состояла из композиций, которые коллектив не исполнял на главном представлении «Спасской башни» на Красной площади, это «Фиеста мексикана», вальс «Бог никогда не умрет» и другие мелодии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дорога памяти , Парк Патриот
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