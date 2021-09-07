07.09.2021 (20:00)

Военные моряки из Санкт-Петербурга ознакомились с выставкой о героях Таллинского прорыва 1941 года

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с выставкой «Корабли – герои Таллинского прорыва», посвященной 80-летию тяжелейшего перехода кораблей Краснознаменного Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в 1941 году.

Выставка работает в Морском соборе Кронштадта, входящем в состав филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра великого «Кронштадтская крепость».

На стендах выставки представлена информация о подготовке и проведении эвакуации кораблей Балтийского флота, военнослужащих Красной Армии и гражданских лиц из Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 года.

Справочно:

Таллинский прорыв — одна из крупнейших морских операций Советского Военно-Морского Флота в Великую Отечественную войну. Она проводилась Балтийским флотом в тяжелейший первый период военных действий, в самый острый момент Ленинградской стратегической оборонительной операции и в специфических условиях Финского залива, когда оба его берега на всю глубину операции оказались заняты врагом.

Ценой огромных жертв советской стороне все же удалось вывести из Таллина большую часть кораблей и судов с находящимися на них людьми, спасти их от уничтожения или захвата наступающими гитлеровцами.

Прибывшие из Таллина в Кронштадт, а затем в Ленинград силы усилили оборону города на Неве — большинство из них имело уже боевой опыт в сражениях с врагом в Прибалтике. Важными были навыки и знания организации взаимодействия кораблей флота с наземными войсками при обороне крупного населенного пункта — Таллина — и его военно-морской базы. Корабли с их мощной артиллерией сразу же были включены в систему обороны Ленинграда, превращенного в неприступную крепость. Из экипажей формировались бригады морской пехоты и десантные отряды. Вскоре все они стали наводить ужас на нацистов. Опыт перехода был также учтен при организации эвакуации из Одессы.

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