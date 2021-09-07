07.09.2021 (20:30)

Главное командование ВМФ и Спортивная федерация (союз) регби России подписали соглашение о Сотрудничестве

В здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Главным командованием Военно-Морского Флота и Общероссийской общественной организацией «Спортивная федерация (союз) регби России». Подписи под соглашением поставили главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и председатель Высшего совета Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» Игорь Артемьев.

Согласно документу стороны организуют сотрудничество в вопросах популяризации регби, развитии физической культуры и спорта, военно-патриотического воспитания и традиционных духовно-нравственных ценностей, укреплении престижа военной службы в Военно-Морском Флоте.

Главное командование ВМФ России и Высший совет Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» будут содействовать воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности путем обеспечения высокого уровня патриотического воспитания, духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта, содействовать встречам между спортивными командами для укрепления спортивных связей и проведения дружеских и матчевых встреч.

Накануне подписания соглашения адмирал Николай Евменов поприветствовал финалистов и участников состязаний на Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по Регби-7, которые завершились 4 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победителем турнира стала команда Высшего военно-морского инженерного училища ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова ». В финальном матче курсанты из Петербурга обыграли коллег из Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова со счётом 38:5.

Предыдущий обладатель кубка — команда Балтийского военно-морского института — в этот раз удостоилась бронзовых наград. В матче за третье место балтийцы обыграли гостей соревнований из Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова — 24:17.

«Дорогие друзья, позвольте мне от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации Николая Анатольевича Евменова поздравить всех с этим уникальным событием. Сегодня мы стали свидетелями яркой борьбы и настоящего мужского вида спорта. Искренне желаю всем крепкого здоровья и достижения новых результатов. Поздравляю победителей — сборную Высшего военно-морского инженерного училища, а также всех участников соревнования. Потому что проигравших сегодня нет!», — сказал на церемонии награждения заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Кроме того, он от лица главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова поблагодарил Федерацию регби России за помощь и поддержку в развитии регби среди военнослужащих, а также отметил болельщиков, которые горячо и эмоционально поддерживали все команды. В награждении памятными призами участников Кубка, помимо заместителя главнокомандующего ВМФ, приняли участие председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, президент Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах Алексей Митрюшин, помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке капитан первого ранга Алексей Пивачёв и игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России Василий Артемьев.

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