07.09.2021 (19:30)

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в стратегическом учении «Запад-2021»

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в совместном российско-белорусском стратегическом учении «Запад–2021».

На полигонах Западного военного округа слушатели второго курса в соответствии с учебной программой пройдут войсковую стажировку.

Учение «Запад–2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, и на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

К учению привлекается около 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, свыше 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

В ССУ «Запад–2021» также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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