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07.09.2021 (23:59)

В Подмосковье стартовал сбор со специалистами органов жилищного обеспечения Минобороны России

В подмосковном парке «Патриот» стартовал учебно-методический сбор с сотрудниками ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России.

В мероприятии принимают участие специалисты, ответственные за реализацию жилищных прав военнослужащих и эксплуатацию жилищного фонда военного ведомства. В течение трех дней с ними будут проведены занятия по повышению квалификации, обзору законодательных нововведений, а также наиболее часто задаваемых и нестандартных вопросов, с которыми сталкиваются сотрудники «Росжилкомплекса» в работе.

Как отметил начальник Учреждения Валерий Абраменков, открывая сбор, задача Росжилкомплекса — выполнение гарантий военнослужащих в части обеспечения их жилищных прав, которые в том числе должны достигаться эффективным управлением ведомственным фондом.

В рамках сбора также будет проанализирована работа Учреждения в разрезе каждого территориального отдела, скорректированы планы структурных подразделений до конца года, а также определены лучшие и худшие территориальные отделы, приняты кадровые решения.

Учебно-методический сбор со специалистами ФГАУ «Росжилкомплекс» проводится с 7 по 10 сентября на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». В мероприятии принимают участие более 200 сотрудников, отвечающих за жилищное обеспечение военнослужащих и эксплуатацию ведомственного фонда Минобороны России по всей стране.

Учреждение создано в рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом военного ведомства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Жилье
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