07.09.2021 (18:30)

В Военной академии РВСН завершилась проверка профессиональной выучки специалистов физической подготовки РВСН

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Московская область, г. Балашиха) завершилась проверка профессиональной выучки специалистов физической подготовки РВСН.

В мероприятии, прошедшем под руководством помощника командующего РВСН по физической подготовке и спорту полковника Андрея Синева, приняли участие более 80 военнослужащих органов военного управления, объединений, соединений и воинских частей РВСН, 4-го Государственного центрального межвидового полигона (Капустин Яр), 12-го Главного управления Минобороны России, а также представители Южного военного округа.

В ходе проверки был определен уровень физической, теоретической и организаторско-методической подготовки специалистов, а также обсуждены вопросы по повышению мотивации к самосовершенствованию и росту профессионального мастерства.

За время мероприятия с военнослужащими были проведены лекции, семинары, показные и учебно-тренировочные занятия по организации спортивно-массовых мероприятий, а также контрольные занятия, на которых специалисты физической подготовки выполнили комплекс упражнений на быстроту, силу, выносливость и по военно-прикладным видам спорта.

Выбор учебно-материальной базы Военной академии РВСН для проведения проверки не случаен. Учебное заведение располагает уникальным спортивным кластером для проведения спортивных соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису, а также занятий борьбой, рукопашным боем, боксом, гимнастикой, акробатикой и силовой подготовки.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, включает в себя скалодром, плавательный бассейн и ледовый каток для проведения спортивных игр и соревнований.

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