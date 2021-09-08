08.09.2021 (00:00)

В Калужской области военнослужащие дальней авиации посетили выставку детских работ, посвященных Великой Отечественной войне

В выставке приняли участие дети военнослужащих, воспитанники подшефных образовательных учреждений, а также дошкольники Кировского муниципального района Калужской области.

Военнослужащие дальней авиации посетили выставку, посвящённую Великой Отечественной войне, где главными экспонатами были представлены детские поделки.

В выставке приняли участие дети военнослужащих, воспитанники подшефных образовательных учреждений, а также дошкольники Кировского муниципального района Калужской области.

Военнослужащие с большим интересом рассматривали экспонаты и информационные стенды, после чего дети наглядно продемонстрировали, как они самостоятельно делают различные поделки.

Данное мероприятие проводилось в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, привития уважения к истории своей страны, сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

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