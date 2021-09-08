08.09.2021 (00:00)
В Калужской области военнослужащие дальней авиации посетили выставку детских работ, посвященных Великой Отечественной войне
В выставке приняли участие дети военнослужащих, воспитанники подшефных образовательных учреждений, а также дошкольники Кировского муниципального района Калужской области.
Военнослужащие дальней авиации посетили выставку, посвящённую Великой Отечественной войне, где главными экспонатами были представлены детские поделки.
В выставке приняли участие дети военнослужащих, воспитанники подшефных образовательных учреждений, а также дошкольники Кировского муниципального района Калужской области.
Военнослужащие с большим интересом рассматривали экспонаты и информационные стенды, после чего дети наглядно продемонстрировали, как они самостоятельно делают различные поделки.
Данное мероприятие проводилось в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, привития уважения к истории своей страны, сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.