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08.09.2021 (01:00)

В Ярославском высшем военном училище ПВО началась подготовка к новому учебному году

После общего сбора и получения военной формы одежды, а также принадлежностей курсанты 1 курса ЯВВУ ПВО приступили к прохождению общевойсковой подготовки, в ходе которой им предстоит приобрести знания по истории и задачам военно-учебного заведения; основным положениям Конституции Российской Федерации о защите Отечества и предназначении Вооруженных Сил Российской Федерации, содержанию Военной присяги, видам ответственности военнослужащих; предназначению, тактико-техническим характеристикам и основам применения образцов вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной обороны, изучаемых в училище.

Под руководством опытных преподавателей военнослужащие попробуют себя в роли командиров отделений и взводов в организации обороны и наступления вверенного им подразделения.

Необходимо отметить важность изучения боевых характеристик оружия массового поражения, способов и средств защиты от него с целью сохранения боеспособности личного состава в ходе ведения современной войны. Для эффективного применения оружия курсанты изучат материальную часть, основные правила, приемы и способы ведения огня, правила подготовки к стрельбе.

Важным аспектом прохождения общевойсковой подготовки курсантов 1 курса ЯВВУ ПВО является не только изучение теории, но и овладение ими практических навыков.

Также курсанты научатся эффективно и умело применять вверенное им вооружение и военную технику. Получат практические умения по ориентированию на местности с применением топографических карт и по магнитному азимуту.  В течение всего периода обучения курсанты будут совершенствовать свои физические качества, используя время, предусмотренное программой обучения, а также занимаясь в многочисленных спортивных секциях училища.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ПВО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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