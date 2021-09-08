08.09.2021 (00:30)
В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошел сбор с выпускниками военных вузов 2021 года
В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошел сбор с лейтенантами-выпускниками военных вузов 2021 года.
Командованием воинской части были организованы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности.
В частности, с молодыми офицерами проведены различные лекции по основам защиты государственной тайны, инженерно-авиационной, военно-политической и боевой подготовки.
По результатам занятий военнослужащие сдали зачеты.
В ходе сбора оценивался уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и способности решения задач по предназначению.
Основные цели сбора — закрепление навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, внедрение единых перспективных форм и методов обучения подчиненных.
По завершении мероприятия лейтенанты приступили к исполнению обязанностей на своих штатных воинских должностях.