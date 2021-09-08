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08.09.2021 (00:30)

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошел сбор с выпускниками военных вузов 2021 года

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошел сбор с лейтенантами-выпускниками военных вузов 2021 года.

Командованием воинской части были организованы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности.

В частности, с молодыми офицерами проведены различные лекции по основам защиты государственной тайны, инженерно-авиационной, военно-политической и боевой подготовки.

По результатам занятий военнослужащие сдали зачеты.

В ходе сбора оценивался уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и способности решения задач по предназначению.

Основные цели сбора — закрепление навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, внедрение единых перспективных форм и методов обучения подчиненных.

По завершении мероприятия лейтенанты приступили к исполнению обязанностей на своих штатных воинских должностях.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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