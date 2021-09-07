07.09.2021 (18:00)

Полезные модели и рационализаторские работы представило Казанское танковое училище в рамках форума «Армия-2021»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Казанское высшее танковое Краснознаменное училище представила научно-технические рационализаторские предложения.

Специалисты училища на экспозиции форума продемонстрировали несколько рационализаторских предложений и полезных моделей. Среди них наиболее концептуальными являются: механизм подъема тепловой мишени и усовершенствованное приспособление для демонтажа торсионного вала танка.

В настоящее время механизм тепловой мишени используется для обучения курсантов и офицеров. Данный тренажёр в полной мере моделирует состояние человеческого тела и служит для отработки курсантами училища стрельбы с использованием тепловизоров. Приспособление демонтажа торсионного вала танка – это рационализаторское предложение, которое позволяет военнослужащим танковых подразделений облегчить работу при демонтаже вала танка.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» традиционно представляет зрителям на своих площадках различные научно-технические разработки и предложения промышленных комплексов, образовательных учреждений и других подразделений Министерства обороны Российской Федерации.



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