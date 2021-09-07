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07.09.2021 (17:30)

Казанским высшим танковым командным училищем были разработаны электронные учебники

В рамках международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» Казанским высшим танковым командным училищем были представлены электронные учебники по огневой подготовке, вождению боевых машин и бронетанковому вооружению.

Каждый из электронных ресурсов был разработан профессорско-преподавательскими составами кафедр и в полной мере удовлетворяет квалификационные требования программ обучения в высших военных образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации. Для точного освоения дисциплин учебники содержат разъясняющие видеоролики теоретической и практической направленности, которые в полном объёме раскрывают вопросы изучаемых дисциплин.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» расположен на территории патриотического парка «Патриот». Желающие могли посетить форум и ознакомиться с различными экспозициями военно-промышленных комплексов, новейшими разработками образовательных учреждений, а также с военно-техническими разработками подразделений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации. Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходил на территории КВЦ «Патриот» с 22 по 28 августа 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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