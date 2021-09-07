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07.09.2021 (17:00)

В Военно-медицинской академии начинают работать секции военного научного общества курсантов и студентов

15 сентября на кафедрах и в научно-исследовательских подразделениях Военно-медицинской академии состоятся первые в новом учебном году секционные заседания военно-научного общества курсантов, студентов и слушателей (ВНОКС), на которых будут отражены основные направления научной деятельности кафедр и отделов.

Ежегодно в середине сентября кафедры предлагают курсантам научные темы, в которых они могут принять участие. Обучающиеся первых курсов могут научиться азам оформления научных работ, написания статей и подготовки выступлений на научных конференциях. ВНОКС академии предлагает более 300 направлений научных исследований, что позволяет каждому из кружковцев найти интересующую его тему. По словам научного руководителя военно-научного общества курсантов академии профессора Ивана Гайворонского, работа во ВНОКС - это прекрасная школа для будущих врачей, особенно для тех, кто нацелен на получение в будущем ученой степени, а также огромный совместный труд обучающихся и преподавателей.

Основным условием участия курсантов и слушателей в деятельности ВНОКС является отличная учеба. Командование академии создает все условия для работы ВНОКС и одним из главных приоритетов при поступлении в адъюнктуру ставит наличие навыков проведения научных исследований, участие в научных конкурсах и конференциях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина
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