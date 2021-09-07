Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2021 (16:00)

Арктическая группировка Северного флота прибыла в Дудинку

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота прибыли в порт Дудинка.

Переходом кораблей по Енисею непосредственно руководил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, походный штаб которого находится на большом противолодочном корабле «Североморск».

В составе отряда Северного флота также действуют большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир».

При прохождении населенного пункта Воронцово, расположенного на берегу реки Енисей, на борт большого противолодочного корабля «Североморск» были доставлены юнги и юнармейцы, ученики 7 класса одной из школ города Дудинка. Такая традиция - поощрять таймырских школьников, отличившихся в учёбе, дисциплине и общественной деятельности, экскурсией на боевой корабль появилась в прошлом году. В период перехода к порту Дудинка таймырские школьники не только ознакомились с выставкой техники и вооружение, но и изучили устройство корабля и пробовали себя в различных военно-морских специальностях.

Ранее отряд кораблей Северного флота провел учение по разрешению кризисных ситуаций в районе морозостойкой ледовой стационарной платформы «Приразломная», а также во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Западному арктическому району отработал межведомственное тактическое учение по недопущению входа иностранного судна в территориальные воды Российской Федерации в Арктике.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска.  За время перехода из Североморска отряд кораблей преодолел около 7100 морских миль.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
На Северном флоте начался отопительный период
В Баренцевом море с отрядом кораблей и судов обеспечения СФ прошло учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России
Военные исследователи совместно с РГО обнаружили в районе Новой земли подводный объект, который поможет раскрыть тайны освоения архипелага
Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой «К-3» прошел десять из девятнадцати шлюзов Беломорско-Балтийского канала в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false