07.09.2021 (15:30)
ВАИ ЦВО провела плановый техосмотр военно-транспортных средств, задействованных на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии
Военная автоинспекция (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели плановый технический осмотр военно-транспортных средств и проверку технического состояния транспортных средств российской стороны, задействованной в учениях «Рубеж-2021» в Киргизии. Перед началом учений была проверена вся привлекаемая техника и спецтранспорт.
Технический осмотр военно-транспортных средств выполнен с применением мобильного подвижного пункта технического контроля ППТК на базе микроавтобуса «Газель».
В ходе осмотра транспортных средств особое внимание было обращено на состояние двигателей, тормозные и рулевые системы, внешние световые устройства.
Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.