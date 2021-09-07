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07.09.2021 (15:30)

ВАИ ЦВО провела плановый техосмотр военно-транспортных средств, задействованных на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии

Военная автоинспекция (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели плановый технический осмотр военно-транспортных средств и проверку технического состояния транспортных средств российской стороны, задействованной в учениях «Рубеж-2021» в Киргизии. Перед началом учений была проверена вся привлекаемая техника и спецтранспорт.

Технический осмотр военно-транспортных средств выполнен с применением мобильного подвижного пункта технического контроля ППТК на базе микроавтобуса «Газель».

В ходе осмотра транспортных средств особое внимание было обращено на состояние двигателей, тормозные и рулевые системы, внешние световые устройства.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Киргизия , ВАИ , Центральный военный округ
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