07.09.2021 (14:30)

Около 80 информационных акций проведено летом текущего года пунктом отбора на военную службу по контракту в Чувашии

Около 80 информационно-агитационных акций проведено за летний период пунктом отбора на военную службу по контракту (2 разряда) в Чувашской Республике.

«Около 80 информационных акций провели сотрудники нашего пункта отбора в столице и муниципалитетах Чувашской Республики. Работа проходила не только в военкоматах, но и в торгово-развлекательных центрах, на автовокзалах. Традиционно летом проходила акция «Кино под открытым небом», где мы показывали фильмы, а также давали возможность жителям поближе ознакомиться с условиями поступления на военную службу по контракту. Неоднократно мы принимали участие и в «Ярмарке вакансий», организованной Республиканским центром занятости. Кроме того, на регулярной основе несколько раз в месяц выезжали в муниципалитеты, где информировали граждан в рамках акции «Военная служба в Вооруженных силах по контракту-твой выбор! Важно отметить, что в муниципалитеты мы выезжаем круглогодично по нескольку раз в месяц», - сказал офицер (по тестированию и военно-профессиональной ориентации) пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), города Чебоксары старший лейтенант Алексей Сапаров

Информационно-агитационные акции проводились при соблюдении строгих мер по предотвращению развития коронавирусной инфекции. На всех мероприятиях были соблюдены масочный режим и социальная дистанция.

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