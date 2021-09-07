07.09.2021 (14:15)

Мотострелки ЗВО под Санкт-Петербургом отработали задачи маневренной обороны при поддержке ударных вертолетов Ка-52 «Аллигаторов»

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Кирилловский в Ленинградской области отработали ведение маневренной обороны в рамках двустороннего тактического учения с боевой стрельбой.

По наступающему «противнику» огонь вели танки Т-72Б3, легкобронированные тягачи, расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Гвоздика» и минометных комплексов «Сани».

Поддержку обороняющимся подразделениям с воздуха осуществляли экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации округа. Воздушные рубежи прикрывали самоходные зенитные установки «Шилка». При этом расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10» координировали действия межвидовой группировки войск по нанесению огневого поражения условному противнику.

Всего к тактическому учению привлекалось свыше 500 военнослужащих ЗВО, было задействовано около 150 единиц боевой и специальной техники.

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