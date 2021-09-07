07.09.2021 (14:00)

Артисты ЦВО организовали музыкально-хореографический вечер для жителей киргизского города Каракол

Артисты Центрального военного округа (ЦВО) организовали музыкально-хореографический вечер для жителей киргизского города Каракол. Концерт состоялся в парке Победы.

«Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа выступил в городе киргизском городе Каракол. Концерт состоялся в городском парке Победы, организованный для российских военнослужащих, членов их семей, а также для жителей города Каракол. Концертная программа включала в себя классическую музыку и современные музыкальные композиции, продемонстрировали народную и современную хореографию, а также исполнили песню на киргизском языке», - сказал начальник Ансамбля песни и пляски ЦВО подполковник Антон Шолохов.

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР № 171 от 13 сентября 1939 г. Но днем своего творческого рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля.

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