07.09.2021 (13:45)

В Киргизии на полигоне Эдельвейс прошла церемония открытия учения «Рубеж-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Киргизии на полигоне Эдельвейс прошла церемония открытия учения «Рубеж-2021»

Торжественное открытие совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» состоялось на горном полигоне Эдельвейс в Киргизии.

Традиционно церемония открытия учения началась с поднятия флагов стран-участниц под национальные гимны в исполнении военного духового оркестра. В мероприятии приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский, заместитель Министра обороны Киргизской Республики полковник Алмазбек Карасартов, заместитель главнокомандующего сухопутных войск Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев, приглашенные гости и личный состав подразделений, привлекаемых к совместному учению.

Завершилась церемония прохождением торжественным маршем личного состава участников совместного учения «Рубеж-2021».

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» проходит с 7 по 9 сентября на полигоне Эдельвейс в Киргизской Республике. Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы Кант. Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации принимает участие около 500 военнослужащих и почти 120 единиц вооружения и военной техники. Авиационную поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе проведения учения обеспечат штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

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