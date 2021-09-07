07.09.2021 (13:30)

В Симферополе прошла Всероссийская общественно-патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать»

В Симферополе прошла всероссийская общественно-патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать», приуроченная к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Центром торжества стал Собор святого Александра Невского в Симферополе, который является полковым храмом армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В храме представителями духовенства Крымской епархии был проведён молебен, после которого состоялось чествования военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса ЧФ, наиболее отличившихся в оказании помощи при ликвидации последствий наводнения в Республике Крым.

За верность профессиональному долгу и служение Отечеству порядка 20 военнослужащих получили статуэтки князя Александра Невского, дипломы и ценные подарки. Награждение лауреатов проводили представители межрегионального общественного фонда «Армия и культура», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от города Севастополя Сергей Колбин и депутат Государственной Думы Российской Федерации от Республики Крым Михаил Шеремет.

Помимо военнослужащих в мероприятии приняли участие более 100 воспитанников военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ России, руководители которых также были отмечены призами за воспитание подрастающего поколения.

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