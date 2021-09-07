07.09.2021 (13:15)

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало на полигоне Эдельвейс в Киргизии.

В учениях принимают участие военнослужащие вооруженных сил Казахстана и Таджикистана, Киргизии, России, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации принимает участие около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе 6 единиц авиационной техники. Штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы Кант обеспечат поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе проведения учения.

Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками, а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.

В ходе учения контингенты КСБР проведут совместное планирование и подготовку к проведению войсковой операции. В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ. Завершится учение 9 сентября.

Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств – членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

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