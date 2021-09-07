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07.09.2021 (13:00)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО показали абсолютную точность боевой стрельбы на учении в Астраханской области

Боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в ходе первого учения после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» выполнили боевые пуски ракет со 100% точностью.

Зенитчики совершили пуски двух типов ракет и уничтожили высокоскоростные маневренные средства воздушного нападения условного противника. В качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направлений и высот на скорости около 1000 км/ч. Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на оценку «отлично»: каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов.

Перед боевым применением расчеты зенитной ракетной бригады совершили марш из Алтайского края в Астраханскую область, преодолев боле 4000 километров, где заступили на боевое дежурство и отразили авиационный налет «противника», выполнив более 100 электронных пусков по цифровым и реальным целям: самолетам-разведчикам, истребителям, бомбардировщикам и ударным вертолетам условного противника.

Тактическое учение с боевой стрельбой завершится в конце сентября. Оно стало первым для личного состава зенитной ракетной бригады ЦВО после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы «Бук-М3». К учению привлечено более 500 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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