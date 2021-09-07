07.09.2021 (12:45)

Экипажи ударных вертолетов ЗВО уничтожили командный пункт условного противника на учении в Псковской области

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО) в рамках летно-тактического учения уничтожили командный пункт условного противника на полигоне в Псковской области.

Согласно замыслу мероприятия, в лесном массиве был обнаружен защищенный командный пункт. На начальном этапе учения с помощью беспилотных летательных аппаратов была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой было выявлено сосредоточение бронированной и автомобильной техники условного противника.

Экипажи армейской авиации в составе звена совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры «противника».

В операции было задействовано до 10 вертолетов ЗВО, свыше 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения, израсходовано около 700 боеприпасов.

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