07.09.2021 (12:30)

В Вольске в филиале Военной академии МТО проведено занятие по правовой и социальной защите военнослужащих и их семей

В филиале Военной академии МТО в г. Вольске с офицерами, прапорщиками и сержантам, проходящими военную службу по контракту, проведено занятие по правовой и социальной защите военнослужащих и их семей.

В ходе занятия был доведен анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях филиала, рассмотрены вопросы законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты граждан, проходящих военную службу по контракту, и членов семей военнослужащих, порядок и особенности материального и иных видов обеспечения военнослужащих, гарантии реализации права на труд, право на отдых, права на жилище, права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Обеспечение социальной и правовой защищенности военнослужащих и членов их семей, ее совершенствование является необходимым и существенным фактором укрепления морально-психологического состояния военнослужащих и повышения боевой готовности подразделений.

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