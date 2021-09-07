Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.09.2021 (12:30)

В Вольске в филиале Военной академии МТО проведено занятие по правовой и социальной защите военнослужащих и их семей

В филиале Военной академии МТО в г. Вольске с офицерами, прапорщиками и сержантам, проходящими военную службу по контракту, проведено занятие по правовой и социальной защите военнослужащих и их семей.

В ходе занятия был доведен анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях филиала, рассмотрены вопросы законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты граждан, проходящих военную службу по контракту, и членов семей военнослужащих, порядок и особенности материального и иных видов обеспечения военнослужащих, гарантии реализации права на труд, право на отдых, права на жилище, права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Обеспечение социальной и правовой защищенности военнослужащих и членов их семей, ее совершенствование является необходимым и существенным фактором укрепления морально-психологического состояния военнослужащих и повышения боевой готовности подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжается полевой выход подразделения материального обеспечения
Первокурсники филиала Военной академии МТО в Омске приняли Военную присягу
Российская команда приступила к сдаче вооружения и военной техники на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране
В Узбекистане состоялась церемония закрытия международного конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня»

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false