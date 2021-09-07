07.09.2021 (12:15)

В Калужской области состоялось торжественное открытие Дома Юнармии

В Калужской области в первый день работы военно-патриотического полевого лагеря на базе Дома культуры Козельского ракетного соединения РВСН состоялось торжественное открытие Дома Юнармии.



В ходе мероприятия более 130 школьников пополнили ряды движения, произнесли клятву юнармейца и получили соответствующий нагрудный знак.



Главная задача, которая стоит перед Домом Юнармии, — это способствовать развитию физических, творческих и интеллектуальных способностей ребят.

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