07.09.2021 (12:15)
В Калужской области состоялось торжественное открытие Дома Юнармии
В Калужской области в первый день работы военно-патриотического полевого лагеря на базе Дома культуры Козельского ракетного соединения РВСН состоялось торжественное открытие Дома Юнармии.
В ходе мероприятия более 130 школьников пополнили ряды движения, произнесли клятву юнармейца и получили соответствующий нагрудный знак.
Главная задача, которая стоит перед Домом Юнармии, — это способствовать развитию физических, творческих и интеллектуальных способностей ребят.
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