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07.09.2021 (12:00)

Новейшие истребители Су-30СМ подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика условного противника в небе Ленинградской области

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиационного соединения Западного военного округа (ЗВО) осуществили перехват самолета-разведчика условного противника, выполняющего полет в сторону стратегически важных объектов на Северо-Западе России.

Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО ЗВО. На перехват «нарушителя» за считанные минуты с одного из аэродромов в Ленинградской области была поднята дежурная пара Су-30СМ.

Заняв указанный район поиска, экипажи истребителей обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Истребитель Су-30СМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 140 км, боевой радиус действия – 1,5 тыс. км. Самолет способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Истребительная авиация
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