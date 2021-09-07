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07.09.2021 (11:45)

В Кантемировской дивизии ЗВО в Подмосковье проведут тактико-специальные занятия с Юнармейцами

В Подмосковье на базе Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) пройдут тактико-специальные занятия с юнармейцами.

В ходе занятий школьникам расскажут про виды современного стрелкового оружия такие, как автоматы АК-74 и пулеметов ПКТ, продемонстрируют правильность обращения с ним. Кроме того, военнослужащие проведут для юных патриотов показательный штурм захваченного здания, а у самых смелых будет возможность присоединиться к штурмовой группе и увидеть действия профессионалов непосредственно в работе.

В занятиях примут участие около 60 юнармейцев и более 30 военнослужащих Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Подмосковье , Западный военный округ
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