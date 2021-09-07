07.09.2021 (11:30)

Зенитчики Тихоокеанского флота начали подготовку к боевым стрельбам на полигоне Ашулук в Астраханской области

Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» зенитной ракетной части Войск и сил на Северо-Востоке России начали подготовку к тактическому учению с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Зенитчики развернули полевой палаточный лагерь, приняли ракетную технику у полигонной части и начали её подготовку к боевому применению.

В ходе учения будут выполнены боевые упражнения расчётами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1», в том числе с совершением марша на боевых машинах, заряжанием пусковых и артиллерийских установок, несением боевого дежурства, а также отражением массированного воздушного удара условного противника.

Расчёты С-400 будут уничтожать цели на больших дальностях и высотах, а по мишеням в ближней зоне скорострельными пушками будет работать «Панцирь-С1».

В учебно-боевых стрельбах на полигоне Ашулук примут участие более 70 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Ранее расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» были переброшены на полигон Ашулук самолётами военно-транспортной авиации Ил-76, преодолев в общей сложности более 7 тыс. километров.

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