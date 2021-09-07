07.09.2021 (11:15)

Во Владивостоке боевые пловцы Тихоокеанского флота нейтрализовали группу условных диверсантов в рамках специального учения

Во Владивостоке состоялось двустороннее специальное учение с отрядом противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Тихоокеанского флота. В ходе мероприятия боевые пловцы нейтрализовали группу диверсантов условного противника, осуществивших захват важного берегового объекта.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) «противника» попыталась захватить узел связи и произвела серию взрывов с целью подрыва сообщения прибрежных коммуникаций.

С учётом сложного доступа к береговому объекту, где закрепились нападавшие, для нейтрализации условной ДРГ была направлена группа боевых пловцов спецподразделения. Незаметно пройдя под водой, бойцы ПДСС осуществили внезапный налёт на «диверсантов». В ходе скоротечного огневого боя условный противник был нейтрализован.

После освобождения объекта водолазы провели профилактический осмотр фарватера, где была обнаружена глубинная мина. Используя специальный заряд, боевые пловцы уничтожили опасную находку управляемым подрывом.

К учению привлекались две группы отряда ПДСС, одна из которых обозначала условного противника. Был задействован противодиверсионный катер специального назначения проекта 21980 «Грачонок», быстроходные лодки, специальная водолазная экипировка и оружие.

Для приближения обстановки на учении к реальной были использованы средства имитации и холостые боеприпасы.

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