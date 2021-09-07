07.09.2021 (11:00)

Артиллеристы ЗВО на учении в Тамбовской и Нижегородской областях учились уничтожать укрепленные пункты управления противника

Расчеты артиллерийских пушек «Малка» соединения Западного военного округа уничтожили укрепленные пункты управления на полигонах Ляда и Мулино.

В ходе проведения лагерного сбора артиллеристы провели тактическое учение с боевой стрельбой. По замыслу учения, дивизион 203-мм орудий при поддержке 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесли огневое поражение по целям на дальности до 50 км.

После выполнения огневой задачи расчеты выполнили нормативы по смене огневых позиций и выводу из-под удара «противника».

Особое внимание в ходе проведения боевых стрельб было уделено залповому и беглому огню в составе батарей и дивизионов на двух тактических полях. Скоординированная стрельба позволяет наносить артиллерийские удары по площадным и укрытым целям на больших дальностях и увеличивать живучесть расчетов в современном общевойсковом бою.

Массовое применение разнородной артиллерийской группировки войск Западного военного округа будет использовано расчетами в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации.

Всего в учении на полигонах в Тамбовской и Нижегородской областях приняло участие свыше 500 военнослужащих, а также около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельных артиллерийских соединений Западного военного округа.

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