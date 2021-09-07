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07.09.2021 (10:45)

На Князе-Волконском полигоне военнослужащие ВВО с Сахалина и Курильских островов проходят курс интенсивной подготовки

В одном из учебных центров Восточного военного округа (ВВО) более 100 военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО, дислоцирующихся на Сахалине и Курильских островах, приступили к курсу интенсивной общевойсковой подготовки. Под Хабаровском на Князе-Волконском полигоне военнослужащим предстоит пройти «обкатку» танками, преодолеть огненно-штурмовую полосу и совершить 10-километровый марш-бросок в полной экипировке.

Опираясь на боевой опыт, инструкторы учебного центра ввели в курс интенсивной общевойсковой подготовки дополнительные требования по организации практических занятий боевой подготовки. Курсантам предстоит выполнить учебные упражнения в обстановке, максимально приближенной к боевой, – с применением свето-шумовых имитационных средств. Кроме того, в течение четырех недель будущие военные специалисты освоят различные воинские дисциплины и выполнят нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Данные курсы позволят максимально объективно проверить и улучшить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, а также степень их мотивации и адаптации к непростым условиям военной службы.

До конца текущего года спланировано ещё 2 потока курсов, к которым планируется привлечь более 200 военнослужащих армейского корпуса ВВО, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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