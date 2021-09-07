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07.09.2021 (10:30)

В ОГРВ в Приднестровье проходит полевой выход мотострелкового батальона

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона.

На втором этапе полевого выхода с мотострелковым батальоном прошло занятие по радиационной, химической и биологической защите. По плану занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения противником оружия массового поражения. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и преодолели заражённые участки местности на технике в составе батальона, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия, снаряжения и военной техники от радиоактивной пыли.

Полевой выход мотострелкового батальона проводится на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Мотострелковые войска , Западный военный округ
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