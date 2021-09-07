07.09.2021 (10:10)

В горах Южной Осетии танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы

Танковые экипажи военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в республике Южная Осетия, с применением беспилотных летательных аппаратов выполнили боевые стрельбы по движущимся мишеням. Этап боевой стрельбы состоялся в рамках двустороннего тактического учения с батальонными тактическими группами соединения.

Более 30 танковых экипажей выполнили стрельбу из пушек танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс. м. Стрельбы проводились как в дневное, так и в ночное время с использованием тепловизоров.

Механики-водители выполнили упражнения по вождению по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое учение на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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