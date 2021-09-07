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07.09.2021 (09:50)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжается полевой выход подразделения материального обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

В рамках полевого выхода военнослужащие роты материального обеспечения отработали доставку подразделениям питьевой и технической воды, а также продовольствия. В обозначенных районах специалисты продовольственной службы выполнили комплексные нормативы по развертыванию походной автомобильной кухни и полевого механизированного хлебозавода, с помощь которых специалисты тыла будут обеспечивать подразделения, выполняющие учебно-боевые задачи горячей пищей и хлебом.

Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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С подразделением материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье начался полевой выход

Метки:
Приднестровье , Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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