07.09.2021 (09:50)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжается полевой выход подразделения материального обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

В рамках полевого выхода военнослужащие роты материального обеспечения отработали доставку подразделениям питьевой и технической воды, а также продовольствия. В обозначенных районах специалисты продовольственной службы выполнили комплексные нормативы по развертыванию походной автомобильной кухни и полевого механизированного хлебозавода, с помощь которых специалисты тыла будут обеспечивать подразделения, выполняющие учебно-боевые задачи горячей пищей и хлебом.

Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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