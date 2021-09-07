07.09.2021 (09:45)

На аллее спортивной славы ЦСКА почтили память легендарного спортивного врача Олега Белаковского

На аллее спортивной славы ЦСКА прошла памятная церемония, посвященная 100-летию со дня рождения Заслуженного врача Российской Федерации полковника медицинской службы в отставке Олега Белаковского.

В мероприятии, приуроченном к празднованию юбилея легендарного спортивного врача, приняли участие руководители армейского клуба, медицинские специалисты, спортсмены, коллеги и родственники Олега Марковича.

«Мы с вами, - сказала на открытии церемонии заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова, – находимся на уникальной аллее славы, на которой видим бюсты наших прославленных спортсменов, тренеров и легендарного врача. Все мы понимаем, что спорт не может существовать без медицины априори. Это касается и детского спорта, и спорта высших достижений. Поэтому очень важно продолжать дело Белаковского. Его деятельность и его труды продолжают жить в наших сердцах и в нашей работе».

В конце церемонии сын легендарного армейского врача поблагодарил всех за такую память об отце.

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