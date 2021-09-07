07.09.2021 (10:15)

В Краснодаре в военном госпитале специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершили ремонт систем водоотведения

Специалисты жилищно-коммунальной службы №3 (г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершили комплекс работ по капитальному ремонту внутриплощадочных сетей водоотведения в 419-м военном госпитале в Краснодаре.

«Выполнены работы по разработке грунта, обустройству канализационных колодцев, укладке трубопроводов самотечения, замене жироуловителей, замене бордюрного камня, асфальтировке территории», – рассказал начальник жилищно-коммунальной службы №3 Евгений Корчагин.

Благодаря слаженной работе сотрудников жилищно-коммунальной службы №3 (г. Краснодар) и подрядной организации «Строительные технологии» все работы были завершены в установленные сроки. Во время ремонта было задействовано 7 единиц специальной техники.

Выполненный капремонт сетей водоотведения является важной частью своевременной и плановой подготовки объектов водопроводно-канализационного хозяйства к осенне-зимнему сезону для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг.

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