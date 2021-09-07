07.09.2021 (10:00)

Мотострелки ЮВО с помощью воздушного эшелона отразили массированный удар «противника» в Ростовской области

В Ростовской области на полигоне Кадамовский в ходе батальонных тактических учений военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) отразили превосходящие силы условного противника.

До этого подразделения выполнили марши в назначенные районы, где провели инженерное оборудование занятых позиций.

По замыслу учения превосходящий по силам условный противник попытался нанести массированный удар. Мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 вступили во встречный бой и огнем из 30-мм пушек уничтожили бронетехнику условного противника, а из стрелкового оружия и ручных гранатометов подавили живую силу.

Поддержку с воздуха оказали экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор» со средствами усиления. Вертолетные группы расчистки и боевого сопровождения осуществили огневую поддержку и обеспечили оборону назначенного рубежа.

После высадки десанта вертолеты, оснащенные дымовыми контейнерами, осуществили постановку аэрозольной завесы.

В ходе этапа боевой стрельбы мотострелки поразили более 300 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу противника. Танковые подразделения выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тыс. м.

В ходе инженерного обеспечения войск в условиях ведения маневренной обороны инженерные подразделения применили тактику «сирийский вал», обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра. Также военнослужащие выполнили инженерную разведку местности и объектов, обеспечили устройство и содержание инженерных заграждений, проделывание проходов в заминированных участках, подготовку и содержание путей движения и маневра войск.

Особенностью учений стало использование естественных маскирующих условий местности и штатных маскировочных средств, использование автоматизированной системы для приема и передачи информации. Для мониторинга действий военнослужащих применялись беспилотные летательные аппараты.

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