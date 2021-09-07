07.09.2021 (09:30)

Мотострелки ЮВО впервые задействуют группы по борьбе с противотанковыми комплексами в ходе двусторонних учений в Чечне

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения, дислоцированного в Чеченской республике, по замыслу учения на общевойсковом полигоне Гвардейский вступила в бой против равного подразделения бригады береговой обороны Черноморского флота.

На учении мотострелки задействуют танки-снайпер, способные наносить поражение противотанковыми управляемыми ракетами, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», снайперские пары с крупнокалиберной снайперской винтовкой АСВК и расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». В таком составе подразделения обеспечат прикрытие основной группы прорыва передней линии обороны противника.

Учения проходят с использованием единой системы управления в ходе отработки тактики маневренной обороны и наступления, в том числе в ночное время суток. Особое внимание уделяется действиям контрбатарейной борьбы и противодействию ударным дронам.

В учении задействовано более 200 единиц техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, буксируемые миномёты «Сани», бронеавтомобиль «Рысь», КамАЗы 5350, буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82А.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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