07.09.2021 (09:15)

Батальонные тактические группы ЮВО уничтожили условного противника в горах Северного Кавказа

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике уничтожили условного противника в горах Северного Кавказа. Активная фаза двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой прошла на полигоне Гвардейский.

В ходе тактического учения батальонные группы при поддержке армейской авиации отработали ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

Офицеры штаба руководства учения оценили способность командиров подразделений всех уровней применять на практике учебного боя различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров батальонных тактических групп на общевойсковом полигоне действовали мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенные средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва. Особое внимание при оценке каждой из сторон учения проверяющие обратили на действия подразделений на вертолетах, а также навыки командиров батальонов управлять в бою приданными авиационными средствами огневой поддержки.

В двустороннем батальонном тактическом учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортно-боевые вертолёты Ми-35М, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Элерон».

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.



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