07.09.2021 (09:00)

Экипажи флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» и сторожевого корабля «Ладный» вышли в море для выполнения боевых упражнений

Экипажи гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» и сторожевого корабля (СКР) «Ладный» Черноморского флота (ЧФ) вышли в морские полигоны боевой подготовки для отработки элементов курсовой задачи К-2.

В акватории Чёрного моря экипажи проведут комплекс корабельных боевых учений с другими кораблями, самолётами и вертолётами морской авиации флота.

Кроме того, личный состав отработает задачи боевого маневрирования, поиск и обнаружение морских мин, а также выполнит комплекс учений по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из вооружения корабля.

Также в ходе учения экипаж ГРКР «Москва» отработает алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки сил флота в морских полигонах в акватории Чёрного моря.

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